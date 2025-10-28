ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik hayata geçirdiği son yaptırımlarda Rosneft ve Lukoil gibi iki büyük Rus petrol şirketi hedefe alındı.



Söz konusu şirketin ve iştiraklerinin yaptırım listesine eklenmesi, özellikle Lukoil'in Rusya dışındaki girişimlerinin kriz yaşamasına neden olurken, petrol devi dün yaptığı açıklama ile Rusya dışındaki varlıklarının satışa çıkarıldığını resmen açıkladı.

TÜRKİYE'DE 600'DEN FAZLA İSTASYONU BULUNUYOR



Türkiye pazarına 2008 yılında dahil olan ve 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i bünyesine katan Lukoil'in halihazırda ülke genelinde işletmekte olduğu 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor.



Şirketin internet sitesinden yayınlanan basın açıklamasında “Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı” ifadelerine yer verildi.