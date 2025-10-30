Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırım açıklamasının ardından Rus petrol devi Lukoil, uluslararası varlıklarını satışa çıkaracağını duyurmuştu.



Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Lukoil'in Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki akaryakıt istasyonlarının İsviçre merkezli Gunvor Group'a satıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ 600 İSTASYON EL DEĞİŞTİRECEK



Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'de 600'den fazla akaryakıt istasyonu bulunan Akpet ve Lukoil'in denetimi İsviçre merkezli Gunvor Group'a geçecek.



Söz konusu satış işlemi, ülkelerde yer alan denetleyici kurumlar tarafından gözden geçirilecek. Türkiye'deki istasyonların satış işlemleri ise Rekabet Kurumu'nun onay vermesiyle tamamlanacak.











