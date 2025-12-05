ABD, yaptırım listesine aldığı Rus petrol şirketi Lukoil’in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik işlemlere geçici muafiyet tanıdı.

5 AYLIK MUAFİYET

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan yeni lisansa göre, Lukoil’in Rusya dışında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında ürün ve hizmet satışı, işletme, bakım ve kapatma gibi işlemler 29 Nisan 2026’ya kadar serbest bırakıldı.

Washington yönetimi, Ekim ayında Rusya’nın önde gelen petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlere bağlı kuruluşları yaptırım listesine eklemişti. Hazine Bakanlığı, söz konusu adımın, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik ciddi bir barış çabası göstermemesi nedeniyle atıldığını açıklamıştı.

BULGARİSTAN HÜKÜMETİ EL KOYDU

Türkiye’de 600’ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan petrol devi Lukoil, geçtiğimiz günlerde uluslararası operasyonlarını satışa çıkardığını duyurmuştu. İsviçre merkezli bir şirketle yapılan anlaşmanın son anda iptal edilmesi, ekonomik sıkıntılar yaşayan şirkette süreci daha da zorlaştırdı.

Lukoil’e bir olumsuz haber de Bulgaristan’dan geldi. Ülkede iktidarın enerji piyasasına ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantı kısa sürede tamamlanırken, yapılan açıklamada Rus petrol şirketinin Bulgaristan’daki depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ve üretim merkezlerine el konulduğu belirtildi.