Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan saatler sonra 'elektrik arızası' sebebiyle düştüğü tahmin edilen, içinde Libya Genel Kurmay Başkanı Ali Al-Haddad'ı ve heyetini taşıyan uçak hakkında iddialar havada uçuşuyor.

Uçağın gerçekten de arızalanıp mı düştüğü, yoksa "birileri" tarafından mı düşürüldüğü herkesin cevap bulmak için sabırsızlandığı bir soru haline geldi.

Türkiye için büyük stratejik önemi olan Libya-Türkiye Münhasır Ekonomik Alan anlaşmasının destekçilerinden olan Al-Haddad'ın uçağının düşmesi, medyada "acaba İsrail mi yaptı?" şüphesini de gündeme getirdi.

Ancak şaşırtıcı bir şekilde İsrail medyası, tam tersini düşünmeye başladı. İbranice yayımlanan İsrail basın kuruluşlarının iddiasına göre Türkiye, Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağını sabote etti.

Böyle bir hamlenin sebebi ise, aynı medya kuruluşlarına göre "iç hesaplaşma" oldu.

BU NASIL BİR MANTIK?

İsrail'in Jerusalem Post haber sitesine göre Al-Haddad, "Türkiye'den bağımsız hareket etmeye başlamış" bir liderdi.

JPost'a göre "İki hükümete bölünmüş olan Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı olan Al-Haddad, Türkiye'den koparak Yunanistan'a yaklaşıyordu."

Yine İsrail basınına göre, bu olay bir iç hesaplaşma meselesine döndü. Bu sebeple Ankara, daha güvenilebilir bir ortak elde etmek için general ve heyetinin uçağını sabote etti.

İsrail basını, "uçakta hiçbir Türk yoktu" diyerek bu mantığı savundu. Dahası, uçağın "Türk hava sahası içinde düştüğünü" de belirtti.,

Türkiye hava sahasında düştüğünü belirttikten sonra aynı haber kuruluşları "neden uçağın düşmesinin araştırmasını sadece Türkiye yapıyor" diyerek şüphelerini yazıya döktü.

Bu tarz yazıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın, sağcı basından gelmesi dikkat çekti.