TFF bahis skandalında adı geçen ve bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi tek tek açıkladı. Türkiye gündemine bomba gibi listenin ardından bahis oynanan maçlar da merak konusu oldu.

Üst klasman hakemlerinin de yer aldığı listede en dikkat çeken isim Zorbay Küçük olurken bahis oynanan maçlar da açıklandı.

Gazeteci Umut Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bahis oynanan maçların listesini yayınladı. İşte Türkiye'de hakemlerin bahis oynadığı maçların listesi:

''PFDK’ya sevk edilen 7 üst klasman hakem hemen hemen dünyanın her ligine bahis yapmış!

2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de bahis yaptıkları maçlar şunlar:

2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

2021-2022 SEZONU

Adana Demir-Fenerbahçe: 0-1

Altay-Kayseri: 3-0

Giresunspor-Galatasaray: 0-2

Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Yeni Malatya-Trabzonspor: 1-5