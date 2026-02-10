Verilere göre, 2026 yılının ilk ayında B segmenti küçük sedan sınıfında tek bir araç satışı bile gerçekleşmedi. Geçtiğimiz yıl Honda City, Citroen C-Elysee ve Renault Taliant gibi modellerle temsil edilen bu sınıfta toplam satışlar 570 adede kadar gerilemişti. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın sıfıra inmesi, segmentin pazardan fiilen çekildiğini kanıtladı.

DAR BÜTÇELİ KULLANICININ GÖZDESİYDİ

Bir dönem hem filo kiralamaların hem de dar bütçeli bireysel kullanıcıların ilk tercihi olan küçük sedanlar; artan maliyetler ve SUV modellerin yükselen cazibesine yenik düştü. 2025 yılı itibarıyla kan kaybetmeye başlayan bu sınıf, 2026’nın ilk ayında hiçbir varlık gösteremedi.

Pazardaki bu boşluğu ise hızla "yerden yüksek" modeller doldurdu. SUV ve crossover araçların sunduğu yeni nesil tasarım anlayışı, sedanların geleneksel uygun fiyat ve geniş bagaj avantajını geride bıraktı. Tüketici beklentilerinin bu yöne kaymasıyla birlikte markalar da üretim stratejilerinde radikal değişikliklere gitti.

C SEGMENTİ SEDANLARI ELEKTRİKLİ MODELLER AYAKTA TUTUYOR

Alt segmentin aksine, bir üst sınıf olan C sedan segmentinde kayıp daha yavaş seyrediyor. Bu direncin temel sebebi ise pazara giren elektrikli modeller oldu. 2025 yılında satılan 247 bin sedan otomobilin yaklaşık 25 bini elektrikli modellerden oluştu.

Eğer elektrikli sedan seçenekleri olmasaydı, bu segmentin payının çok daha sert düşeceği tahmin ediliyor. B sedan sınıfında hiçbir elektrikli modelin bulunmaması, bu segmentin sonunu getiren en büyük etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

SUV MODELLER PAZARIN YÜZDE 60'INA HAKİM

Türkiye otomobil pazarında SUV hakimiyeti 2026 Ocak ayında da sürdü. Toplam satışların 61 bin adedi geçtiği Ocak ayında, SUV modeller 36 bin 786 adetlik satışla pazarın %60'ını ele geçirdi. Sedanların toplam payı ise %22,8 seviyelerinde kaldı.

B-SUV segmentindeki yükseliş de dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 yılının tamamında 175 bin adetten fazla satış yapan B-SUV modelleri, artık geçici bir trend olmaktan çıkarak kalıcı bir tercih haline geldiğini rakamlarla ispatladı.

ÜST SEGMENTTE SEDAN GELENEĞİ SÜRÜYOR

Pazardaki dönüşümle birlikte birçok marka küçük sedan yatırımlarını durdurarak ürün gamından çıkardı. Ana stratejisini tamamen SUV odaklı kuran üreticiler, artık kendilerini birer "SUV markası" olarak konumlandırmaya başladı.

Ancak Türkiye’de sedan otomobillerin yolculuğu tamamen bitmiş değil. Özellikle orta ve üst segment ile lüks sınıfta, sedan modeller kurumsal kullanıcılar ve prestij odaklı bireysel alıcılar için bir süre daha önemini korumaya devam edecek gibi görünüyor.