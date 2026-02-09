Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus için kritik verileri açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168'ye yükseldi. Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

ESENYURT'U ŞAHİNBEY VE ÇANKAYA TAKİP ETTİ

Esenyurt ilçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.