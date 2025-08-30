Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şehrin kanalizasyonunun Sabun Çayı'na dökülmesine ve etrafa pis kokular yaymasına vatandaşlar tepki gösterdi. Mehmet Sümbül, "Düziçi Belediye Başkanı bu şekilde buraya lağımı veriyor hiç arıtma yok, halk hastalık içinde. Dereye girilmiyor hiçbir şey yapılmıyor" dedi. Hatice Göl ise, "Koku çok geliyor rahatsız oluyoruz, duramıyoruz. Battaniyeyi başımıza çekiyoruz, maske de takıyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şehrin kanalizasyonunun aylardır Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'nden geçen Sabun Çayı'na dökülmesi nedeniyle etrafa pis kokuların yayılmasına ve sineklerin vatandaşları rahatsız ediyor olmasına köylüler tepki gösterdi. Belediyenin arıtma tesisinin olduğunu ancak çalışmadığını ifade eden vatandaşlar çözüm bekliyor.

"Protesto ediyoruz"

Duruma tepki gösteren Haruniye Halk Derneği Genel Başkanı Mehmet Sümbül, "Düziçi'nin tüm lağımı buraya akıyor. Kokudan durulmuyor, sinekten durulmuyor. Sabun çayına girilmiyor. Düziçi Belediye Başkanı bu şekilde buraya lağımı veriyor hiç arıtma yok, halk hastalık içinde.Dereye girilmiyor hiçbir şey yapılmıyor. Bu anlamda biz şikayetçiyiz, protesto ediyoruz. Belediye başkanının bu tutumunu proseste ediyoruz. Düziçili insanların sağlığı ile oynuyor, Düziçi belediye başkanı" dedi.

"Biz burada yıkanırdık"

Bostanlar Köyü eski muhtarı Hüseyin Göl ise, "Tam çalışmıyor arıtma işte görüyorsun kokuyu, pisliği de görüyorsun. Biz burada çok yıkanırdık,balık tutardık her şey bitti de. Burası siyaset üstü bir şey, bunu AK Partili de kokluyor, MHP'li de kokluyor, CHP'li de kokluyor, herkese kokuyor bu. Yani bir ayrım yok burada" diye konuştu.

Ayşe Göl ise, "Rahatsız oluyoruz olmaz olur muyuz? Buralara kokusu geliyor oturamıyoruz. Balkonda cibinlik grup yatıyoruz sinek yüzünden, yatamıyorlardı. Şimdi kokudan gelince herkes klimanın başına geçiyor, olmuyor. Yemek yiyemiyorlar, kokusundan oturamıyoruz. Abimgil var yakında şurada onlara gittik oturmaya akşam oturamadık kokudan" dedi.

"Maske takıyoruz"

Hatice Göl, "Koku çok geliyor rahatsız oluyoruz, duramıyoruz. Battaniyeyi başımıza çekiyoruz, maske de takıyoruz" derken Yeter Göçer, "Rahatsız oluyoruz, koku geliyor. Bir koku geliyor ki lağım kokusu acayip. Bizim köyün her yeri sinek, sinekten şurada oturamıyoruz. Dışarı oturup da yemek yiyemiyoruz. Bunun kimse sorumlusu icabına baksınlar, çaresine baksınlar. Bunu herkes biliyor, işte görüyorsunuz" diye konuştu.