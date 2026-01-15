KKTC’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı seçilen Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, ilk ziyaretini Ankara’ya yaptı. İncirli dün CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞU

Özel görüşme sonrası “KKTC’de bu yıl seçim var ve CTP iktidara yürüyor. Biz de burada yürüyeceğiz” dedi. İncirli ise “KKTC’de iktidar sorumluluğunu taşımaya hazırız” açıklaması yaptı. CTP ile CHP aynı gün kurultay yapmış ve Özel son kurultayda İncirli ile aynı gün yeniden Genel Başkan seçilmişti. 1964 Erenköy direnişinin sembol ismi mücahit Naci Talat’ın kızı olan İncirli, geçen yıl Aralık ayında 56 yıllık CTP’nin 8’inci Genel Başkanı seçildi ve bu göreve gelen ilk kadın oldu. Tıp doktoru olan İncirli, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve Multipl Skleroz (MS) hastalığı konusunda uzmanlaştı.

Halen ana muhalefette olan İncirli’ye ilk seçimde Başbakan gözü ile bakılıyor. Bu durum gerçekleşirse, KKTC’de ilk kez bir kadın Başbakan olacak. İncirli üç günlük Ankara ziyaretinde, siyasi ve diplomatik çevrelerle görüşecek, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) düzenlediği “Kıbrıs’ta Barış Süreci” konuluı konferansta konuşma yapacak.

Naci Talat

Babası Erenköy direnişinin simgesi Naci Talat

İncirli’nin babası Naci Talat, 8 Ağustos 1964’te EOKA tarafından kuşatılan Erenköy’de başlatılan direnişin simge ismi olmuştu. Erenköy’deki Türk halkı bu direnişle özgürlüğüne kavuşmuştu. Bölgeye yapılan hava operasyonunda ise Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı Rumlar tarafından düşürülmüş ve Topel şehit olmuştu. KKTC’de Lefke ilçesine bağlı olan Erenköy, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede yer alıyor. Ulaşım sadece denizden sağlanıyor ve kara bağlantısı bulunmuyor.