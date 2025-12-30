Çanakkale Gelibolu'daki köylülerin inatlaşması pahalıya patladı. Köydeki kahvehanesinin kirası 126 bin TL'ye yükseldi.

NTV'de yer alan habere göre, köy kahvesinin kiralanması açılan ihaleye katılan 4 kişi arasındaki inatlaşma pahalıya patladı.

Aylık 126 bin lira kira teklifi verildi ve ihale tamamlandı.

Kirası 4 bin TL'den 126 bin TL'ye yükselen kahvehane için muhtar harekete geçti. Muhtar Aziz Koç, "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık." dedi.

Aylık kira için 126 bin TL teklif eden isim bir yıllık kirayı da peşin ödemek istedi ancak ihale iptal edildi.