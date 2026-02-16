Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşları için uyarılarını güncelledi, “Dezenformasyonla Mücadele Yasası gereği, görüşleriniz nedeniyle keyfi tutuklamalar ve seyahat yasakları alabilirsiniz” dedi. Türkiye’ye gidenlerin özellikle Irak, Suriye ve hatta İran sınırından uzak durmaları istendi. Tehlikeli iller olarak Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari gösterildi.

SAHTE DOLAR VE AVRO

Özellikle sahte 50 ve 100 dolarla Avro’ya dikkat edilmesi istendi, “Almanya’da fikir özgürlüğü kabul edilen görüşler ve sosyal medya beğenileri, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından suç sayılıyor” denildi.