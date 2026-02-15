Türkiye’nin dört bir yanındaki bu gizli noktalar, doğallığını koruyan yapıları ve büyüleyici manzaralarıyla dikkat çekiyor.

İşte keşfedilmeyi bekleyen saklı yerler:

1. MAZI KÖYÜ, MUĞLA

Bodrum’un yoğun kalabalığına sadece bir saat mesafede yer alan Mazı Köyü, betonlaşmaya karşı duran turkuaz koyları ve asırlık zeytin ağaçlarıyla tam bir Ege masalı sunuyor. Lüks otellerin yerini samimi pansiyonların aldığı köyde, Ilgın ve Sedef Koyları yerli halkın en çok sakladığı duraklar arasında bulunuyor.

2. GÖKPINAR GÖLÜ, SİVAS

Sivas’ın Gürün ilçesinde saklı olan Gökpınar Gölü, kristal berraklığındaki suyuyla adeta doğal bir camı andırıyor. Suyun altındaki bitki örtüsünün 10 metre derinlikten bile seçilebildiği bu göl, özellikle dalış meraklıları ve doğa fotoğrafçıları için henüz tam keşfedilmemiş bir vaha niteliği taşıyor.

3. İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI, KIRKLARELİ

Avrupa’nın en büyük subasar ormanı olan İğneada, macera ve sessizliği bir arada arayanların sığınağı oluyor. Ağaçların göle sarktığı masalsı kanallarda yapılan kano turları, ziyaretçilere Mert Gölü üzerinde benzersiz bir deneyim vadediyor. Bölge, Karadeniz’in vahşi ve temiz sahil şeridiyle de doğaseverleri büyülüyor.

4. BÖRDÜBET KOYU, MARMARİS

İsmini "kuş yatağı" yakıştırmasından alan Bördübet, çam ormanlarının denize kadar indiği bakir yapısıyla Marmaris’in gizli bahçesi olarak biliniyor. Yapılaşmaya izin verilmeyen bu bölgede, dere ve denizin birleştiği noktada yapılan yürüyüşler yılın tüm stresini unutturacak bir atmosfer sunuyor.

5. HAMSİLOS KOYU, SİNOP

Buzul aşındırması sonucu oluşmuş bir doğa harikası olan Hamsilos, bir nehir gibi ormanın içine süzülen yapısıyla dikkat çekiyor. Sinop merkeze yakın olmasına rağmen ana yoldan sapmadıkça fark edilemeyen bu koy, rüzgarsız ve durgun suyuyla ruhunu dinlendirmek isteyenlerin favori kaçamak noktası oluyor.