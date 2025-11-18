Ford’un ikonik modeli Focus, dünya genelinde 12 milyonluk satış başarısına ulaşmıştı. Türkiye’de de orta segmentte en çok tercih edilen modellerden biri olan Focus’un son üretim gününe 15 Kasım’da Almanya’daki fabrika tanıklık etti. Aynı şekilde, performans serisinin temsilcisi Focus ST de daha önce üretimden çıkmıştı. 2.3 litrelik turbo dört silindirli motoruyla 276 beygir güç sunan bu versiyon, üretim hattını kısa süre önce terk etmişti.

FORD, SEDAN VE HATCHBACK DÖNEMİNİ KAPATIYOR

Otomotiv dünyasında SUV ve elektrikli modellerin yükselişi, birçok markayı ürün gamını yeniden şekillendirmeye zorluyor. Ford da bu değişime uyum sağlayan markalardan biri oldu. Son yıllarda önce Mondeo’nun (2022), ardından Fiesta’nın (2023) üretimini durduran firma, Focus’la birlikte kompakt sınıfta bir dönemi kapatmış oldu.

FOCUS YENİDEN DOĞABİLİR: SIRADA SUV VERSİYON VAR

Her ne kadar hatchback ve sedan Focus artık üretilmeyecek olsa da model adı tamamen tarihe karışmayabilir. Autocar’ın aktardığı bilgilere göre Ford, 2027 yılında Focus ismini SUV formunda geri getirmeyi planlıyor. İspanya’da üretilmesi öngörülen bu yeni modelin, Kuga ile benzer boyutlarda olacağı ve elektrikli ile hibrit seçeneklerle satışa çıkacağı belirtiliyor. SUV formatındaki yeni Focus’un Kuga ile birlikte konumlandırılacağı ve markanın elektrifikasyon stratejisinde önemli bir rol üstleneceği ifade ediliyor.