Otomobil dünyasının ikonik modellerinden biri olan Volkswagen Touareg, içten yanmalı motorla yollara veda ediyor.

Alman otomotiv devi, 2002 yılından bu yana 1,2 milyon adet satan popüler SUV modelinin benzinli ve dizel üretimini Mart 2026’da durduracağını açıkladı.

22 YILLIK EFSANE BİTİYOR

Volkswagen, Touareg’in bu yolculuğunu özel bir versiyonla taçlandırıyor. “Final Edition” adı verilen bu versiyon; C sütunundaki lazer işlemeli detaylar, özel iç kabartmalar ve aydınlatmalı kapı eşikleriyle klasik Touareg’lerden ayrılacak.

Almanya’da 75 bin 25 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan Final Edition, sınırlı sayıda üretileceği için koleksiyoncuların da gözdesi olmaya aday.

ELEKTRİKLİSİ GELEBİLİR

Volkswagen’in bu kararı yalnızca içten yanmalı motorlu Touareg için geçerli. Şirketin açıklamasında “Touareg ismi devam edecek” vurgusu, modelin yakın gelecekte tamamen elektrikli bir versiyonla geri dönebileceği yorumlarını güçlendirdi.

Markanın elektrikli araç serisi olan ID. ailesine benzer şekilde, Touareg isminin de “ID. Touareg” olarak yeniden doğabileceği konuşuluyor. Touareg’in üretimi sonlansa da, onunla aynı platformu kullanan Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga modelleri üretime devam edecek. Bu da Volkswagen Grubu’nun mevcut altyapıyı elektrikli dönüşüme hazırladığı şeklinde yorumlanıyor.