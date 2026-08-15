Antalya-Burdur kara yolu üzerindeki Kızılkaya-Antalya Yolu ihalesi kapsamında yer alan Çubukbeli Tüneli projesinde yapım süreci yeniden başladı.

Temeli 2017 yılında atılan ancak 2020 yılında ödenek kısıtlılığı sebebiyle duraklayan 2 bin 280 metre uzunluğundaki çift tüplü projede, her iki yönde de kazı ve destek faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

2026 yılı itibarıyla gerçekleştirilen 165 metrelik ilave ilerlemeyle birlikte tüneldeki toplam kazı seviyesi 1.365 metreye ulaştı.

Sıfırdan 900 rakıma uzanan güzergâhtaki ulaşım zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen tünel; ağır vasıtalar, otobüsler ve binek araçlar için çok daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir geçiş imkânı sunacak.