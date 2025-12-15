Bu süreçte iRobot’un ana üreticisi olan Shenzhen merkezli Picea Robotics, şirketin yeni sahibi olacak. Pazar koşullarının zorlaşması nedeniyle iRobot’un fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığı ve yeni teknolojilere büyük yatırımlar yaptığı, mahkemeye sunulan belgelerde yer aldı.

VERGİLER MAAİLYETLERİ ARTIRDI

BBC'de yer alan habere göre; şirket, özellikle Vietnam’dan ABD’ye ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 46 oranındaki gümrük vergilerinin maliyetleri ciddi biçimde artırdığını belirtti. iRobot’a göre bu tarifeler, yalnızca bu yıl şirketin maliyetlerine 23 milyon dolar ek yük getirdi. ABD pazarı için üretilen cihazların büyük bölümü Vietnam’da imal ediliyor.

Pandemi döneminde ürünlerine olan talebin artmasıyla 2021 yılında piyasa değeri 3,56 milyar dolara ulaşan iRobot, bugün yaklaşık 140 milyon dolar seviyesinde değerleniyor. Cuma günü şirket hisseleri, New York’taki Nasdaq borsasında yüzde 13’ten fazla değer kaybetti.

HİZMETLER KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

iRobot, iflas başvurusunun uygulamaları, tedarik zincirleri ya da ürün destek hizmetlerinde bir kesintiye yol açmasının beklenmediğini açıkladı. Şirket, müşterilerin mevcut hizmetleri kullanmaya devam edebileceğini vurguladı.

1990 yılında Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan üç araştırmacı tarafından kurulan iRobot, başlangıçta savunma ve uzay teknolojilerine odaklandı. Şirket, Roomba robot süpürgesini ise 2002 yılında piyasaya sürdü.

iRobot’a göre Roomba, ABD’de robot süpürge pazarının yüzde 42’sini, Japonya’da ise yüzde 65’ini elinde bulunduruyor. Ancak geçen yıl Amazon’un planladığı 1,7 milyar dolarlık satın alma anlaşması, Avrupa Birliği rekabet otoritesinin itirazları nedeniyle iptal edilmişti.

Öte yandan Picea Robotics, Çin ve Vietnam’da araştırma-geliştirme ve üretim tesislerine sahip bir robot süpürge üreticisi olarak biliniyor. Şirketin dünya genelinde 7 bin den fazla çalışanı bulunuyor ve bugüne kadar 20 milyondan fazla robot süpürge satışı gerçekleştirdiği biliniyor.