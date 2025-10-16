İsviçre merkezli gıda devi Nestle, küresel ölçekte yeniden yapılanma planı kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Bu sayı, şirketin dünya genelindeki toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın “verimliliği artırma ve operasyonel yapıyı sadeleştirme” hedefi doğrultusunda alındığı belirtildi. Nestle, özellikle üretim, tedarik zinciri ve yönetim kademelerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girecek.

YENİ CEO "ZORUNLU" DEDİ

Nestle’nin kısa süre önce göreve başlayan yeni CEO’su Philipp Navratil, bu hamlenin şirketin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Navratil, “Pazar koşulları hızla değişiyor. Müşteri taleplerine daha çevik ve yenilikçi yanıt verebilmek için organizasyonumuzu yeniden şekillendirmemiz gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA TARİHİ BELLİ OLDU

Şirket yetkilileri, işten çıkarmaların kademeli şekilde, 2026 yılına kadar gerçekleştirileceğini belirtti. Sürecin hangi ülkeleri ve departmanları etkileyeceğine dair detaylı planın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

270 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye dahil dünya genelinde 189 ülkede faaliyet gösteren Nestle, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 270 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Açıklanan işten çıkarmalar, şirketin son yıllardaki en büyük küçülme hamlesi olarak değerlendiriliyor.