Küresel spor giyim pazarında dengeleri etkileyen anlaşma, Fransız milyarder Pinault ailesinin yatırım şirketi Artémis ile yapıldı. Anta, bu alım için Puma hisselerine piyasa değerinin yüzde 62 üzerinde prim ödeyerek hisse başına 35 euro teklif etti. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

1,8 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Hong Kong borsasına yapılan bildirime göre Anta, Puma’daki payı karşılığında Artémis’e 1,5 milyar euro ödedi. Bu hamleyle Anta, Alman spor giyim devinin en büyük ortağı konumuna yükseldi. Satın alma, Anta’nın küresel ölçekteki en büyük yatırımlarından biri olarak kayda geçti.

PUMA’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Son yıllarda Adidas ve Nike karşısında pazar payı kaybeden Puma, bu ortaklıkla birlikte yeni bir yeniden yapılanma sürecine girebilir. Analistler, sermaye yapısındaki bu değişimin markanın büyüme stratejisini ve küresel konumlanmasını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

ANTA’NIN BATI MARKASI HAMLELERİ

Puma satın alımı, Anta’nın ilk büyük Batılı marka yatırımı değil. Şirket daha önce:

– Fila’nın Çin operasyonlarını üstlendi

– 2019’da Salomon, Arc’teryx ve Wilson markalarının sahibi Amer Sports’u kapsayan 5,2 milyar dolarlık konsorsiyuma liderlik etti

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, Puma yatırımıyla ilgili olarak, markanın mevcut hisse fiyatının uzun vadeli potansiyelini yansıtmadığını ve bu hamlenin küresel büyümeyi hızlandıracağını ifade etti.

Anlaşmanın ardından piyasalarda “Anta, Puma’nın tamamını alır mı?” sorusu gündeme geldi. Şirket şu aşamada böyle bir plan olmadığını açıklasa da, Bloomberg News daha önce Anta’nın tam satın alma ihtimali için danışmanlarla görüştüğünü öne sürmüştü.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Satın alma haberi Anta hisselerini yüzde 3’ün üzerinde yükseltti. Ancak bazı analistler risklere dikkat çekiyor. Puma’nın Çin’de zaten bilinen bir marka olması nedeniyle hızlı büyümenin sınırlı olabileceği, Anta’nın çok sayıda markayı aynı anda yönetmesinin operasyonel baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Son bir yılda hisseleri yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Puma için ise bu ortaklık, küresel pazarda yeniden ivme kazanma fırsatı olarak görülüyor.