Bebek maması sektöründe yaşanan toksin krizi Türkiye'ye de yansıdı.

Dünyaca ünlü gıda markası Nutricia, "cereulide" adlı toksin bulaşma riski nedeniyle "Bebelac 1" serisinin belirli partilerini piyasadan toplama kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma sürecinin ilk olarak 24 Ocak 2026'da başlatıldığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan yeni kılavuzlara uyum kapsamında 4 Mayıs 2026 itibarıyla güncellendiği bildirildi.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağırma kararının, "Bebelac 1" serisinin yalnızca belirli üretim partilerini kapsadığı belirtildi.

Firma, tüketicilerin ürün ambalajlarındaki parti numaralarını kontrol etmeleri istendi.

İşte o liste:

Bebelac 1 800 g – SKT: 13.11.2026 - Parti No: 101479492 / 101479493 / 101479494

Bebelac 1 800 g – SKT: 19.11.2026 - Parti No: 101480178

Bebelac 1 800 g – SKT: 20.11.2026 - Parti No: 101480618 / 101480648

Firma ayrıca, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin satış noktalarına başvurarak iade yapabileceklerini veya şirketin resmi internet sitesi üzerinden işlem başlatabileceklerini duyurdu.

Toplatma kararının nedeni, "Bacillus cereus" bakterisinin ürettiği "cereulide" adlı toksin olarak açıklandı.

Uzmanlar bu toksin hakkında şu uyarılarda bulunuyor:

Isıya karşı son derece dayanıklıdır ve gıdalarda uzun süre kalıcılığını korur.

Özellikle bağışıklığı zayıf olan bebeklerde büyük risk teşkil eder.

Kusma, ishal ve nadir durumlarda daha ağır sağlık problemlerine yol açabilir.

KÜRESEL ÖLÇEKTE KRİZ BÜYÜYOR

Bebek mamalarındaki kriz daha önce de yaşanmıştı.

2025'in sonlarından itibaren Nestlé, Danone ve Lactalis gibi büyük üreticiler de benzer gerekçelerle onlarca ülkede ürünlerini geri çekmek zorunda kalmıştı.

İngiltere’de aynı toksin şüphesiyle 36 bebekte meydana gelen zehirlenme vakaları incelenirken, bazı olaylarda hastaneye yatışlar ve şüpheli ölüm dosyaları gündeme gelmişti.

2026 yılının başında Türkiye'de de benzer panikler yaşanmış; Nestle'ye ait SMA ve Danone'ye ait Aptamil serileri "cereulide" şüphesiyle toplatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, artan riskler üzerine ithal edilen tüm bebek mamalarına daha katı analiz şartları ve her üretim partisi için ayrı denetim zorunluluğu getirmişti.