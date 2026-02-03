İngiltere’de uygun fiyatlı makyaj ürünleriyle milyonlarca tüketiciye ulaşan Barry M, ciddi bir finansal krizle karşı karşıya. 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü kozmetik markası, iflas sürecinin ilk adımı olarak mahkemeye “yönetici atama niyeti” bildiriminde bulundu.

29 Ocak’ta yapılan resmi başvuru, Barry M’nin alacaklılardan geçici olarak korunmak istediğini ortaya koydu. Bu adım, şirketin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi ve mali durumunu toparlayabilmesi için zaman kazanmasını amaçlıyor. Henüz markaya resmen bir yönetici atanmış değil ancak süreç, finansal baskının boyutunu gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'DE DE İLGİ GÖRÜYOR

Barry M ürünleri, Türkiye’de özellikle son yıllarda online alışveriş siteleri, sosyal medya üzerinden yapılan satışlar ve yurt dışı kozmetik platformları aracılığıyla Türk tüketicilerle buluşuyor. Uygun fiyatlı ojeleri, vegan içerikleri ve cesur renk seçenekleriyle Türkiye’deki genç kullanıcılar arasında da bilinirliğini artıran marka için iflas ihtimali, Türk kozmetik tutkunlarını da yakından ilgilendiriyor.

Sektör temsilcileri, olası bir küçülme ya da iflas durumunda Barry M ürünlerinin Türkiye’ye tedarikinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve fiyatların artabileceğini belirtiyor.

MAKYAJ DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR MARKA

Barry M, kozmetik dünyasında özellikle oje koleksiyonları, çarpıcı renk paletleri ve dünyanın ilk beyaz eyeliner’ını piyasaya sürmesiyle fark yarattı. İngiltere’de süpermarket raflarından kozmetik mağazalarına kadar geniş bir dağıtım ağına sahip olan marka, “ulaşılabilir fiyatlı makyaj” denince akla gelen ilk isimlerden biri oldu.

Yıllar boyunca genç tüketiciler başta olmak üzere sadık bir müşteri kitlesi edinen Barry M, vegan ve cruelty-free ürün politikasıyla da öne çıktı.

ARTAN MALİYETLER VE REKABET BASKISI

Uzmanlara göre Barry M’nin yaşadığı mali sıkıntı, yalnızca markaya özgü değil. Kozmetik sektöründe artan enerji, hammadde ve lojistik maliyetleri birçok firmayı zorluyor. Buna ek olarak, tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve yoğun rekabet ortamı, özellikle uygun fiyatlı segmentte kâr marjlarını ciddi şekilde daraltıyor.

Bu koşullar altında Barry M’nin finansal dengesini korumakta zorlandığı ifade ediliyor.

ÇALIŞANLAR VE GELECEK BELİRSİZ

thesun'da yer alan habere göre, şirketten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Barry M yönetimi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, olası bir iflas ya da yeniden yapılanma sürecinin kaç çalışanı etkileyeceği ve markanın faaliyetlerine nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor.