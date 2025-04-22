Fransa’da satılan Perrier marka maden sularında yapılan analizler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek enterobakteri izlerine rastlandığını ortaya koydu. Artı33'ün haberine göre, bakteri tespit edilen ürünlerin tamamı ülkenin güneyindeki Gard bölgesinde, Vergèze kasabasında bulunan üretim tesisinden piyasaya sürüldü. ARS Occitanie tarafından hazırlanan inceleme raporuna göre, 75 cl’lik şişelerde saptanan bu bakteriler, suyun dışkı kaynaklı bir kirlenme yaşadığı aktarılıyor.

ENTEROBAKTERİLER NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Enterobakteri ailesi, hem insan hem de hayvanların sindirim sisteminde doğal olarak bulunan mikroorganizmalardan oluşur fakat bu grup içerisindeki bazı türler, özellikle de E. coli, Salmonella, Shigella ve Klebsiella, ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu bakterilerin yol açabileceği hastalıklar arasında şunlar öne çıkıyor:

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Sepsis (kan zehirlenmesi)

- Şiddetli ishal ve bağırsak enfeksiyonları

Özellikle “Shiga toksini” üreten E. coli (STEC) türü, kanlı ishal ve böbrek yetmezliği gibi hayati tehlike taşıyan tablolarla ilişkilendiriliyor.

NESTLE GÜVENCE VERSE DE ENDİŞELER SÜRÜYOR

Perrier markasının sahibi Nestlé, yaptığı açıklamada ürünlerinde insan sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığını savundu. Ancak bazı uzmanlar bu açıklamaya temkinli yaklaşıyor. Fransız Gıda Güvenliği Ajansı (Anses) daha önce yayınladığı raporlarla, enterobakterilerin çevre, toprak ve tarımsal ürünler üzerinden giderek daha fazla yayıldığına dikkat çekmişti. Özellikle hastane ortamlarında görülen ve antibiyotiklere karşı direnç kazanan enterobakteri türlerinin (ERC), bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

ÜRETİM YERİNE DİKKAT

Yaşanan gelişmenin ardından halk sağlığı kurumları alarma geçerken, Perrier ürünlerinin market raflarından geri çekilip çekilmeyeceği konusu gündeme geliyor. Uzmanlar, tüketicilerin ambalajlı su alırken özellikle üretim yeri ve son kullanma tarihi gibi detaylara dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekti.