Fransız lüks moda devi Kering, bünyesindeki markalara yönelik gerçekleşen büyük çaplı bir siber saldırıyı doğruladı. Haziran ayında düzenlenen saldırıda, Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi dünyaca ünlü markaların müşterilerine ait milyonlarca kişisel bilginin hackerlar tarafından ele geçirildiği belirtildi.

MÜŞTERİ VERİLERİ ÇALINDI

Kering tarafından yapılan açıklamada, yetkisiz bir üçüncü tarafın Haziran ayında şirket sistemlerine geçici olarak erişim sağladığı ifade edildi. Şirket, saldırı sonucunda bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin ele geçirildiğini doğruladı ancak etkilenen markaların isimlerini paylaşmadı.

BBC’nin haberine göre ise saldırıdan Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen doğrudan etkilendi.

7 MİLYON E POSTA ÇALINDI

Saldırıyı üstlenen “Shiny Hunters” adlı hacker grubu, BBC’ye yaptığı açıklamada 7,4 milyon benzersiz e-posta adresine ait verileri ele geçirdiklerini iddia etti.

Çalınan bilgiler arasında isimler, E-posta adresleri, telefon numaraları, fiziksel adresler, mağazalarda yapılan toplam harcamalar yer alıyor.

Kering, kredi kartı veya banka hesap numarası gibi finansal bilgilerin çalınmadığını vurguladı.



