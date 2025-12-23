Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV ekranlarında tartışılıyor. Ekonomik kriz vatandaşların midesini fena vuruyor. Öyle ki bir zamanların ucuz lezzeti döner yemek bile lüks haline geldi.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, SÖZCÜ TV ekranlarında dönerin son 5 yıldaki artışını inceledi.

Ekrem Açıkel son 5 yıldaki değişimi şu sözlerle anlattı:

"DÖNER SEVMEYEN VAR MI?"

"- Döner sevmeyen var mı? Yoktur tahminimce. Şu ekonomik buhranın göbeğinde doya doya duble İskender diyebildik. Zengini fakiri eskisi gibi doya doya yiyebiliyor mu? Etkili haber harika bir karşılaştırma yapmış.

2020-2025 döner fiyatlarını ortalama bir döner restoranındaki fiyatları karşılaştıralım. Ne çıkacak karşımıza.

"DÖNER DER DURURUM"

- İstanbul'da bir dönercinin 5 yıllık fiyat değişimi

100 gram dürüm 5 yıl önce 30 liradan veriliyordu. Bugün 485 lira.

80 gram ekmek arası 25 lira iken bugün 400 lira.

120 gram pilav üstü 41 liradan veriliyorken 650 liraya veriliyor.

120 gram İskender ise 45 lira iken 690 liraya geliyor.

"DÖNER YEMEK LÜKS MÜ?"

"- Peki lüks mü? Biz bu hayatı neden yaşıyoruz? Döner lüks müdür? İskender'in artış oranı yüzde hesabıyla 1433. Hayatımızın lezzeti olan şu döner ne ara lüks oldu? Ağız tadıyla bir döner yiyemeyeceksek neden yaşıyoruz ki bu hayatta söyler misiniz?"