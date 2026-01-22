Paylaşılan verilere göre Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1934 yılında alınan birçok soyadı, sonraki kuşaklar tarafından tercih edilmedi. Özellikle alay konusu olabilen, olumsuz çağrışım taşıyan veya günlük kullanımda rahatsızlık yaratan soyadlarının değiştirilmesi için resmi başvuruların arttığı ifade edildi.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYADLARI

TOP KOYUN SATILMIŞ COŞKUN ÇAKAL DELİKARABAŞ ÇÜRÜK ÇIPLAK KÖR

Yetkililer, bu soyadlarının büyük bölümünün anlamı veya kullanım şekli nedeniyle değiştirildiğini belirtti. Başvuruların önemli kısmının, mahkeme kararıyla veya idari düzenlemeler kapsamında sonuçlandığı aktarıldı.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER

Veriler yalnızca soyadlarıyla sınırlı kalmadı. Yazım hatası, telaffuz farkı veya nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar nedeniyle en sık değiştirilen isimler de şu şekekilde:

KEZİBAN

KEZBAN

FİRDESS

FİRDEVS

ÜMÜT

ÜMİT

HAVA

HAVVA

MEMET

MEHMET

RABİYE

RABİYA

SÜMEYYA

SÜMEYYE

YUNİS

YUNUS