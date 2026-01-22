Paylaşılan verilere göre Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1934 yılında alınan birçok soyadı, sonraki kuşaklar tarafından tercih edilmedi. Özellikle alay konusu olabilen, olumsuz çağrışım taşıyan veya günlük kullanımda rahatsızlık yaratan soyadlarının değiştirilmesi için resmi başvuruların arttığı ifade edildi.
EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYADLARI
- TOP
- KOYUN
- SATILMIŞ
- COŞKUN
- ÇAKAL
- DELİKARABAŞ
- ÇÜRÜK
- ÇIPLAK
- KÖR
Yetkililer, bu soyadlarının büyük bölümünün anlamı veya kullanım şekli nedeniyle değiştirildiğini belirtti. Başvuruların önemli kısmının, mahkeme kararıyla veya idari düzenlemeler kapsamında sonuçlandığı aktarıldı.
EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER
Veriler yalnızca soyadlarıyla sınırlı kalmadı. Yazım hatası, telaffuz farkı veya nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar nedeniyle en sık değiştirilen isimler de şu şekekilde:
KEZİBAN
KEZBAN
FİRDESS
FİRDEVS
ÜMÜT
ÜMİT
HAVA
HAVVA
MEMET
MEHMET
RABİYE
RABİYA
SÜMEYYA
SÜMEYYE
YUNİS
YUNUS