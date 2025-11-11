Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Fintürk verilerine göre, Eylül 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de toplam mevduat hacmi 23 trilyon 234,2 milyar liraya ulaştı. Döviz cinsi mevduatlar TL karşılığı nominal olarak %47.1 büyüyerek, toplam mevduat içindeki payını %36.64’e yükseltti. Enflasyondan arındırılmış) hesaplandığında, TL mevduat hacmi son bir yılda %3 artarken, döviz mevduatı %10.4 genişledi. Bu durum, tasarruf sahiplerinin TL yerine döviz tutmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

İLK 3 SIRADAKİ ŞEHİR ŞAŞIRTTI

İl bazında yapılan analiz ise çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Döviz oranı açısından İç Anadolu illeri büyük şehirleri geride bıraktı. İl bazında bakıldığında, döviz mevduatında İç Anadolu illeri öne çıktı. Aksaray, toplam mevduatının %53,9’unu döviz hesaplarında tutarak birinci sırada yer aldı.

Aksaray’ı Yozgat (%51,1) ve Karaman (%50,9) takip etti. Döviz oranı en düşük iller ise Ardahan (%20,2), Şanlıurfa (%23,6) ve Bitlis (%23,6) olarak kaydedildi.

Aksaray: %53.9

Yozgat: %51.1

Karaman: %50.9

Döviz oranı en düşük iller ise şöyle oldu: