Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş süreci hız kazanırken, üreticiler ürün gamlarını yeniden şekillendiriyor.

Bu kapsamda bazı otomobil markaları, uzun yıllardır üretimde olan modellerinin üretimini sonlandırma kararı aldı. Açıklanan kararlar doğrultusunda, farklı segmentlerde yer alan 6 otomobil için üretimin durdurulduğu kesinleşti.

Üretimi durdurulan modeller arasında Türkiye pazarında uzun yıllardır satış başarısı yakalayan ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir otomobilin de yer alması dikkat çekti.

ÜRETİMİ DURDURULAN 6 OTOMOBİL

-Ford Focus için üretim sona erdi

Ford’un kompakt sınıftaki modeli Focus’un üretimi 14 Kasım 2025 itibarıyla durduruldu. 1998 yılında piyasaya sunulan Focus, 27 yıllık üretim sürecinde dünya genelinde 12 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Türkiye’de de uzun yıllar en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Focus için bundan sonraki süreçte yalnızca servis ve yedek parça desteği sunulacak.

-Audi A1 için halef modeli planlanmıyor

Audi’nin giriş seviyesi modeli A1’in üretiminin 2026 yılı sonunda sona ereceği açıklandı. Marka yönetimi, modelin yerine doğrudan bir halef geliştirilmesinin planlanmadığını duyurdu. Audi’nin yeni dönemde SUV ve elektrikli crossover modellere odaklanacağı belirtildi.

-BMW Z4 üretim bandına veda ediyor

BMW’nin roadster segmentindeki modeli Z4, Mart 2026 itibarıyla üretimden kalkacak. 1995 yılında Z3 ile başlayan seri, Z4 modeliyle sona erecek. BMW’nin mevcut ürün planlamasında bu segmentte yeni bir içten yanmalı model yer almıyor.

-Porsche 718 Boxster ve Cayman için siparişler durduruldu

Porsche, 718 Boxster ve Cayman modelleri için yeni sipariş alımını sonlandırdı. 1996 yılından bu yana üretilen modeller, markanın içten yanmalı motorlu spor otomobil gamında yer alıyordu. Mevcut stokların tükenmesinin ardından bu modellerin üretimi tamamen sona erecek.

-Honda Civic Type R için üretim takvimi netleşti

Honda Civic Type R’ın üretiminin 2026 yılında sona ereceği açıklandı. Kararın, Avrupa Birliği emisyon düzenlemeleri kapsamında alındığı bildirildi. Model için sınırlı sayıda üretilecek “Ultimate Edition” versiyonunun, serinin son içten yanmalı modeli olacağı belirtildi.

-Volkswagen Touareg 2026’da üretimden çıkıyor

Volkswagen’in lüks SUV segmentindeki modeli Touareg’in üretiminin 2026 yılında sonlandırılacağı açıklandı. 2002 yılından bu yana üretilen Touareg, markanın üst segmentteki temsilcileri arasında yer alıyordu. Volkswagen’in, Touareg’in yerine tamamen elektrikli bir amiral gemisi SUV üzerinde çalıştığı ifade edildi.

OTOMOTİVDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANIYOR

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli ve çevreci modellere geçiş süreci hız kazanırken, üreticiler içten yanmalı motorlu birçok modeli üretimden kaldırıyor.

Türkiye’de yüksek satış rakamlarına ulaşan modellerin de bu süreçten etkilenmesi, otomotiv pazarında dönüşümün önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacağını gösteriyor.