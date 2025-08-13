Kayseri'de gökyüzü tutkunları, meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izledi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere oturarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Erciyes A.Ş.’mizin artık geleneksel hale gelen her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde 2 bin 650 metre rakımlı Hacılar üsdeyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu olaya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hava çok güzel. Biraz önce biraz esiyordu, soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava ve ortam var. Özellikle gökyüzü bu deneyimi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin zirvesinde, Erciyes’imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda Türkiye’de bu gözlemin yapılacağı sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı Erciyes’imizin yazı, kışı her mevsimi ayrı güzel” dedi.

BURSA'DA NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Bursa'da gökyüzü tutkunları, Perseid meteor yağmurunu kentin yüksek bölgeleri ve sahil kesimlerinden izledi.

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor. Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kısa süreli gözlem yaptı, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla gelerek gece boyunca meteor yağmurunu izlemek için hazırlandı.