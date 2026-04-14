Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın sağlık randevusu almak için kullandığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), son dönemde siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Resmi internet sitesinin ve mobil uygulamasının arayüzünü birebir taklit eden kötü niyetli kişiler, oluşturdukları sahte platformlar aracılığıyla kullanıcıları yanıltmayı amaçlıyor.

"RANDEVU ÜCRETİ" TUZAĞINA DİKKAT

Vatandaşlar, arama motorları ya da sosyal medya üzerinden yönlendirildikleri bu sahte sitelerde "randevu ücreti" veya "geçmiş döneme ait ödeme" gibi gerçek dışı taleplerle karşılaşıyor. Bu siteler üzerinden ödeme yapan kişilerin kart bilgileri ele geçirilerek banka hesaplarından izinsiz işlemler gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların güven kazanmak için resmi kurumlara ait terimleri ve görselleri profesyonelce kullandığına dikkat çekiyor.

YETKİLİLERDEN "TAMAMEN ÜCRETSİZ" VURGUSU

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, MHRS üzerinden alınan tüm randevuların tamamen ücretsiz olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi kanallar dışında hiçbir platformun randevu karşılığında ücret talep etme yetkisi bulunmuyor. Bu tür taleplerin doğrudan bir dolandırıcılık girişimi olduğu belirtiliyor.

Siber güvenlik uzmanları ve resmi makamlar, mağduriyet yaşanmaması için şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

Adres Kontrolü: İşlem yapmadan önce internet tarayıcısındaki adres çubuğunun kontrol edilmesi ve resmi adresin doğrulanması.

Kişisel Verilerin Korunması: Güvenilirliğinden emin olunmayan sitelerde T.C. kimlik numarası ve kredi kartı gibi hassas bilgilerin paylaşılmaması.

Resmi Kanalların Kullanımı: Randevu ve borç sorgulama gibi işlemler için yalnızca MHRS resmi web sitesi, mobil uygulaması, Alo 182 hattı veya e-Devlet kapısının kullanılması.

Vatandaşların aceleyle işlem yapmak yerine, bilgileri doğrulanmış ve resmi kaynaklardan teyit ederek hareket etmeleri büyük önem taşıyor.