ABD, siber casusluk ve kritik altyapıya yönelik saldırılara karşı dijital güvenliğini artırmak için önemli bir adım attı. Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından yapılan açıklamada, ABD dışında üretilen tüm tüketici tipi Wi-Fi yönlendiricilerinin artık “güvenli olmayan cihazlar” listesine alındığı duyuruldu.

YÖNLENDİRİCİLER HEDEFTE

Geçen yıl dronelara getirilen kısıtlamaları andıran bu karar, internet erişiminin merkezinde yer alan yönlendiricilere doğrudan odaklanıyor. FCC yetkilileri, yabancı menşeli cihazlardaki güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak Amerikan hanelerine sızıldığını, ağların aksatıldığını ve fikri mülkiyetin çalındığını belirtti.

Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında ABD altyapısını hedef alan “Volt”, “Flax” ve “Salt Typhoon” isimli siber saldırılarda, yönlendiricilerdeki açıkların kritik rol oynadığı vurgulandı. ABD hükümeti, bu saldırıların arkasında Çin bağlantılı aktörlerin bulunduğunu öne sürüyor.

MEVCUT CİHAZLAR ETKİLENMEYECEK

BBC’nin haberine göre, yeni düzenleme mevcut kullanıcıları etkilemeyecek. Halihazırda evlerinde veya iş yerlerinde yönlendirici kullanan vatandaşlar, cihazlarını değiştirmek zorunda kalmayacak. Ancak yurt dışında üretilen yeni cihazlar, FCC onayı olmadan ABD’ye ithal edilemeyecek veya satılamayacak.

FCC’den onay almak isteyen firmalar, yabancı yatırımcılarını açıklamak ve üretimlerini ABD’ye taşıma planlarını sunmak zorunda olacak.