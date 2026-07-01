Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde son yıllarda popülerliği hızla artan ayakta kürek sörfü (SUP), sabahın erken saatlerinde sahile hareketlilik kazandırıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte denize açılan yüzlerce kişi, hem spor yapıyor hem de Akdeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE DENİZE AÇILIYORLAR

Kano ve SUP tur rehberi Kemal Macit, SUP'un kolay taşınabilmesi ve kısa sürede öğrenilebilmesi sayesinde geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de SUP çılgınlığı yaşanıyor. Kolay taşınabilir, saklanabilir olması ve kullanılması çok fazla eğitim gerektirmediği için tercih ediliyor. Tabii mutlaka bir eğitim alınması gerekiyor." dedi.

FAALİYETLER BELİRLİ SAATLERDE YAPILIYOR

Macit, Antalya'da ticari SUP etkinliklerinin yoğunluk nedeniyle 05.00-09.00 saatleri arasında gerçekleştirildiğini ifade etti. Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen turların genellikle iki etap halinde yapıldığını aktaran Macit, erken saatlerde denize açılanların gün doğumunu suyun üzerinde izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

DOĞA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

SUP yapmak isteyenlerin rüzgar ve dalga durumunu mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Macit, üç boforun üzerindeki hava koşullarında denize açılmanın risk oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca falezler çevresindeki doğal yaşamın korunması gerektiğini hatırlatarak sporcuların mağaralara girmemesi ve çevreye duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

SPOR VE EĞLENCEYİ BİR ARADA SUNUYOR

Lisanslı kano sporcusu Osman Erenalp, SUP'un hem spor hem de keyifli vakit geçirmek için tercih edildiğini belirterek, "Hem yüzebiliyorsunuz hem kürek çekiyorsunuz, kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Genelde her pazar çıkıyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz" diye konuştu.

Antalya'da tatil yapan ve SUP'u ilk kez deneyen Gülfem Şen ise aktivitenin beklediğinden daha kolay olduğunu belirterek, "Çok zevkli ve eğlenceli. Açık alanda, doğayla iç içe oluyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.