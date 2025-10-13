Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, Kaymakam Tunçer’in hem maddi hem de manevi anlamda takıma destek sağlayacağı belirtilerek, “İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, Korgan Belediyespor’da futbolcu olarak yer alacak ve ilçemizin sporuna önemli katkı sunacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İMZALAR ATILDI

Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Kaymakam Tunçer’i makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaların atıldığını açıkladı.

"BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Korgan Belediyespor yönetimi, Tunçer’in spora ve gençlere yönelik tutumunun ilçe için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Sayın Kaymakamımızın spora ve gençliğe verdiği önem, tüm ilçemiz için örnek teşkil ediyor. Kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaymakam Kerem Tunçer’in önümüzdeki haftalarda Korgan Belediyespor formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.