ABD’de ortalama bir çalışanın iPhone 17 almak için 21 saat, iPhone 17 Pro Max için ise 31 saat çalışması yeterli oluyor. Ancak bu durumun da ötesine geçen İsviçre’de, yüksek gelirler ve görece düşük fiyatlar nedeniyle yeni iPhone, çalışanlar için en “ucuz” durumda. Türkiye'deki bir kişinin ortalama brüt maaşla bir iPhone 17 almak için 461 saat, daha gelişmiş bir model olan iPhone 17 Pro Max için ise 709 saat çalışması gerekiyor.

Yeni iPhone 17’nin fiyatı ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Apple’ın fiyatlandırma politikası, vergi ve harçlar nedeniyle aynı model telefonun satış bedeli dünyanın farklı yerlerinde oldukça değişiyor.

Statista’dan Katharina Buchholz’un derlediği verilere göre, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ortalama ücret istatistikleri baz alınarak yapılan hesaplama, yeni iPhone’u satın almak için gereken çalışma saatlerindeki uçurumu gözler önüne seriyor.

Geçen hafta tanıtılan iPhone 17, bu cuma gününden itibaren birçok ülkede satışa çıkıyor. Yeni model, daha güçlü bir ön kamera, gelişmiş fotoğraf özellikleri ve daha dayanıklı ekranla geliyor. Ancak Apple’ın yapay zekâ alanında geri kalması ö eleştirilmeye devam ediyor.

ABD’de 256 GB depolama alanına sahip baz iPhone 17 modeli 799 dolar + vergi ile satılıyor. Örneğin California’da vergilerle birlikte fiyat yaklaşık 857 dolar oluyor. Serinin en pahalı telefonu iPhone 17 Pro Max ise daha büyük ekranı, uzun pil ömrü ve gelişmiş donanımıyla vergiler dahil 1.286 dolardan başlıyor.

EN PAHALI TÜRKİYE VE BREZİLYA'DA

Avrupa’da fiyatlar çok daha yüksek. Portekiz’de baz model 1.160 dolar, Macaristan’da ise 1.200 dolar seviyesinde. Almanya’da fiyat 1.110 dolar, Birleşik Krallık’ta ise 1.080 dolar civarında. En pahalı iPhone’lar ise Brezilya’da 1.480 dolar, Türkiye’de ise 1.880 dolar seviyesinde satılıyor.

TÜRKİYE DE İPHONE 17 PRO MAX İÇİN 709 SAAT ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Brezilya ve Türkiye’deki yüksek ithalat vergileri, lojistik güvenlik maliyetleri (Brezilya) ve lüks tüketim vergileri (Türkiye) fiyatları yukarı çekiyor. Ayrıca zayıf para birimleri de Apple’ın fiyat politikalarını etkiliyor. Bu nedenle bu ülkelerde iPhone almak isteyen ortalama bir çalışanın baz model için 409–461 saat, iPhone 17 Pro Max için ise 639–709 saat çalışması gerekiyor.

Hindistan ve Vietnam’da baz model fiyatı 1.000 doların altında olsa da düşük maaşlar nedeniyle telefonu almak için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Bu ülkelerde ortalama brüt saatlik ücret 1–1,60 dolar civarında. Brezilya ve Türkiye’de ise bu rakam yaklaşık 4 dolar. Hindistan eskiden iPhone’un en pahalı satıldığı ülkelerden biriydi ancak Apple’ın ülkede fabrika açmasıyla birlikte vergilerin bir kısmı aşılmış ve fiyatlar nominal olarak düşmüş durumda.

Avrupa’da ise yüksek fiyatlar ve görece düşük ücretler nedeniyle Portekiz veya Macaristan gibi ülkelerde iPhone daha pahalıya gelirken, Almanya, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde nispeten daha uygun hale geliyor. Japonya gibi nominal olarak ucuz iPhone’ların bulunduğu Güney Kore’de ise maaş düzeyleri dikkate alındığında cihaz, bazı Batı Avrupa ülkelerinden bile daha pahalıya geliyor.