Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sürücü destek sistemlerini tanıtma biçimi nedeniyle California Motorlu Taşıtlar Departmanı (DMV) ile yeniden karşı karşıya geldi. Eyalette görev yapan idari hukuk hakimi, Tesla’nın satış lisansının 30 gün süreyle askıya alınmasını onayladı. Kararın gerekçesinde, şirketin “Autopilot” ve “Full Self-Driving” (FSD) isimlendirmeleriyle tüketicileri yanıltmış olabileceği değerlendirmesi yer aldı.

OTONOM SÜRÜŞ İDDİALARI MERCEK ALTINDA

Yetkililer, söz konusu isimlerin araçların tamamen insan müdahalesi olmadan kendi kendine hareket edebildiği izlenimi yarattığını, ancak mevcut teknolojinin bu seviyede olmadığını savundu. DMV’ye göre Tesla’nın sunduğu sistemler, tam otonom sürüşten ziyade gelişmiş sürücü destek özellikleri kapsamında değerlendiriliyor.

TESLA’YA 90 GÜNLÜK EK SÜRE TANINDI

Hakim tarafından 30 günlük askıya alma kararı verilmiş olsa da, DMV showroomların hemen kapatılması yönünde bir adım atmadı. Kurum, Tesla’ya reklam metinlerini, broşürlerini ve dijital içeriklerini güncellemesi için 90 günlük bir süre tanıdı. Bu süre içinde yanıltıcı ifadelerin kaldırılması halinde yaptırımın uygulanmayabileceği belirtildi. DMV Direktörü Steve Gordon, amaçlarının ürünlerin doğru ve açık biçimde tanıtılması olduğunu ifade etti.

SATIŞ YASAĞI ŞİRKETİ NASIL ETKİLER?

California, Tesla’nın ABD’deki toplam satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu nedenle olası bir satış yasağı, şirketin gelirleri üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Ayrıca Tesla, Fremont’taki tesisinde Model S, Model X, Model 3 ve Model Y üretimini sürdürüyor. Üretim lisansına ilişkin yaptırım şimdilik ertelenmiş olsa da, satış tarafındaki belirsizlik devam ediyor.

HUKUKİ TARTIŞMANIN ODAĞINDA “FULL SELF-DRIVING” VAR

DMV, “Full Self-Driving” ifadesinin, sürücünün araç kullanımı sırasında tamamen devre dışı kalabileceği bir teknoloji izlenimi verdiğini savunuyor. Oysa mevcut sistemler; direksiyon, hız ve şerit takibi gibi alanlarda destek sunan yardımcı yazılımlar olarak tanımlanıyor. Tesla’nın FSD ifadesine son dönemde “Supervised” (Denetimli) eklemesi de düzenleyiciler için yeterli görülmedi.

TESLA CEPHESİ KARARA İTİRAZ EDEBİLİR

Tesla’nın hukuk ekibi, şirketin hiçbir zaman sürücüsüz kullanım vaadinde bulunmadığını ve sürücülerin direksiyon başında dikkatli olmaları gerektiğinin her zaman vurgulandığını savundu. Ancak küresel ölçekte elektrikli araç talebinin yavaşladığı bir dönemde gelen bu süreç, şirketin otonom sürüş vizyonu açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki 90 günlük süreçte Tesla’nın ya pazarlama dilini değiştirerek düzenleyicilerin taleplerini karşılaması ya da karara itiraz ederek hukuki mücadeleyi sürdürmesi bekleniyor. Alınacak kararın yalnızca Tesla için değil, tüm otomotiv sektörü için emsal teşkil edebileceği ifade ediliyor.