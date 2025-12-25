Türkiye’de yoğun ilgi gören Tesla Model 3 hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde federal otomobil güvenliği kurumu NHTSA, araçtaki acil durum kapı açma mekanizmasıyla ilgili inceleme başlattı.

ALEVLER ARASINDA HAPSOLDU

İncelemenin fitilini ateşleyen olay, 2023 yılında Georgia eyaletinde yaşandı. Tesla Model 3 sahibi Kevin Clouse, aracının alev almasının ardından kapıların açılmadığını, hayatta kalabilmek için arka camı bacaklarıyla kırmak zorunda kaldığını anlattı. Clouse’un başvurusu, yetkilileri harekete geçirdi.

179 BİN ARACI KAPSIYOR

NHTSA, bazı Model 3 araçlarında bulunan mekanik acil durum kapı kolunun gizli, etiketsiz ve kullanıcı dostu olmadığı yönündeki şikayetleri mercek altına aldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre soruşturma, 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin Tesla Model 3 aracını kapsıyor.

"ÖLÜM KAPANINA" DÖNÜŞEBİLİYOR

Tesla’nın yaygınlaştırdığı elektrikli kapı kolları, özellikle kaza anlarında ve elektrik kesintilerinde devre dışı kalabildiği gerekçesiyle uzun süredir eleştiriliyor. Daha önce yayımlanan bir araştırmada, son 10 yılda çarpışma sonrası yanan Tesla araçlarında kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 ayrı olay tespit edildiği öne sürülmüştü.

MODEL Y MERCEK ALTINA ALINDI

Başlatılan bu inceleme, Tesla’ya yönelik soruşturmaların tekil olmadığını da gösteriyor. NHTSA, geçtiğimiz aylarda 12 volt aküsü biten Model Y araçlarında çocukların araç içinde mahsur kaldığına dair şikayetler üzerine de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Tesla cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, incelemenin seyri hem ABD’de hem de Tesla’nın hızla yaygınlaştığı ülkelerde yakından takip ediliyor. Özellikle Türkiye’de “güvenli teknoloji” algısıyla tercih edilen modellerdeki bu iddialar, soru işaretlerini artırmış durumda.