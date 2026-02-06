6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin 3. yıl dönümünde, Türkiye’nin sismik geleceğine dair kritik açıklamalar yapıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, devletin ilgili kurumları tarafından önümüzdeki aylarda açıklanacak olan yeni diri fay haritasına dair ön bilgiler paylaştı.
485 OLAN FAY SAYISI 600’E ÇIKIYOR
Türkiye'deki diri fayların 2023 yılındaki büyük depremlerden sonra sıfırdan incelendiğini belirten Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:
"Haritamızda daha önce yer almayan diri faylar güncelleniyor. Türkiye'deki diri fay sayısında ciddi bir artış söz konusu. 485 olan diri fay sayımız 600'ün üzerine çıkmış olacak. Bu, Türkiye'deki deprem tehlikesinin sandığımızdan daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Risk azaltma çalışmalarına verdiğimiz önemi iki katına çıkarmalıyız."
RİSKLİ BÖLGELER: SAVRUN VE ECEMİŞ FAYLARI
Gelecekteki deprem potansiyeline dair de uyarılarda bulunan Sözbilir, özellikle şu noktalara dikkat çekti:
Savrun Fayı: İkinci depremin güneybatı ucunda bulunan bu fay üzerinde çok sayıda sarsıntı oldu ancak henüz büyük bir kırılma yaşanmadı. 7 civarında deprem üretme potansiyeli taşıyor.
Ecemiş ve Erciyes Fayları: Kayseri'den Adana'ya uzanan bu hatlar uzun süredir sessizliğini koruyor. 2023 depremleri bu bölgelerdeki faylar üzerinde stres biriktirmiş durumda.