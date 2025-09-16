Gayrimenkul veri ve analiz platformu Endeksa, Türkiye genelindeki konut piyasasına dair yeni raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, şehirlerin kira verimliliği ve yatırım geri dönüş süreleri değerlendirilerek, kira getirisi yüksek iller sıralandı. Listenin ilk üçündeki şehir şaşırttı. 

Yapılan analizlere göre yatırımcılar için en cazip kira getirisine sahip 10 şehir belirlendi.

10- Hatay

Ortalama 18 bin 13 lira

Getiri yüzde 7,91

9- Denizli

Ortalama 15 bin 305 lira

Getiri yüzde 7,92

8- Sakarya

Ortalama 18 bin 942 lira

Getiri yüzde 7,92

7- İzmir

Ortalama 27 bin 660 lira

Getiri yüzde 7,96

6-Eskişehir

Ortalama 17 bin 451 lira

Getiri yüzde 8,09

5- Kahramanmaraş

Ortalama 19 bin 384 lira

Getiri yüzde 8,26

4- Van

Ortalama 16 bin 352 lira

Getiri yüzde 8,37

3- Tekirdağ

Ortalama 19 bin 846 lira

Getiri yüzde 8,71

2- Şanlıurfa

Ortalama 15 bin 929 lira

Getiri yüzde 8,76

1- Ankara

Ortalama 28 bin 592 lira

Getiri yüzde 10,47