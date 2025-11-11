Bakan Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin başvuru süreciyle ilgili açıklama yaptı.

1 GÜNDE 1 MİLYON BAŞVURU

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilk gün itibarıyla toplam 936 bin 159 kişinin projeye başvurduğunu duyurdu.

Dün başlayan başvurulara T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvurmuştu. Bugün ise son hanesi "2" olan vatandaşlar başvurabilecek.

Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin konut, Türkiye genelinde ise 500 bin konut yapılacak.

Şehit aileleri, gazilere ve engellilere yüzde 5 oranında, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan konutlara başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a kadar, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’a kadar sürecek.

BAKAN ŞİMŞEK'İN VERDİĞİ KİRACI SAYISI AKILLARA GELDİ

Başvuru sayısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları yeniden gündem oldu.

Bakan Şimşek, Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında, "Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor" demişti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmış, rakamın yeniden incelenmesi gerektiği belirtilmişti.