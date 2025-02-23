İlkbahardan itibaren sonbahara kadar olan süreçte İstanbul'da dünyaca ünlü bir çok isim konserler verecek. Ancak bu konserlere katılmak öyle kolay değil. 850 liradan başlayıp 52 bin liraya kadar yükselen fiyatlar ağızları açık bıraktı. Neredeyse asgari ücretin 2 katından fazla olan bu fiyatlar, şaşkınlık verdi. İşte öne çıkan bazı konserler ve bilet fiyatları şu şekilde:

(21 Şubat tarihli fiyatlamalar dikkate alınmıştır. Bazı konserlerin erken dönem satışlarında indirim uygulanıyor)

Bu liste içerisinde en düşük bilet fiyatına sahip konser İngiliz-Alman post-punk ikilisi Lebanon Hanover'a ait. IF Performance Hall Beşiktaş'taki bu konserin en düşük bilet fiyatı 850 liradan satılıyor.

Rock müziğin kültleşen gruplarından Guns'n Roses'ın 2 Haziran'daki İnönü Stadyumu'ndaki konserinin en ucuz bilet fiyatı ise 6.250 TL. Bu, listedeki konserler için en düşük fiyatlı bilet için ödeyebileceğiniz en yüksek ücret. Bu konserin en pahalı bileti ise 52.649 TL. (21 Şubat Cuma günü Biletix fiyatlandırması)

BİLET FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?

Türkiye'deki ekonomik koşullar, müzik dinleyicisinin konser tercihlerini doğrudan etkiliyor ve bilet fiyatları, etkinliklere katılım oranlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldiği belirtildi.

BBC Türkçe araştırmasına göre, 7 Ekim'deki Robbie Williams'ın İstanbul konserini organize eden DBL Entertainment şirketinin operasyon müdürü Leyla Hazal Mallı'ya göre enflasyondaki yükseklik, gelecek projeksiyonlarını yapmak için bir zorluk nedeni.

İstanbul'daki hayat pahalılığının Avrupa başkentleriyle kıyaslandığında dahi oldukça yüksek olabildiğini vurgulayan Mallı, mevcut konserleri Sofya gibi daha küçük dünya şehirlerinde yapılan organizasyonlarla kıyaslamanın doğru olmadığını savunuyor.

"Yeme içme sektöründe, konaklamada fiyatlar neredeyse Londra ile aynı. Hatta bazı yerlerde daha yüksek. Bu bizim de bütün giderlerimize yansıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yaz İstanbul'da gerçekleşecek Headbangers' Weekend'in organizasyon şirketi Vera Müzik Prodüksiyon'un kurucu ortaklarından Onur Şişman, döviz kurlarındaki yükselişin uzun bir süre tüm organizatörler için büyük zorluklara neden olduğunu söyledi.

Şişman, batıdan gelen sanatçı ekiplerine ait TIR'ların Türkiye gümrüğünde 1-2 gün vakit geçirmesinin de maliyetleri önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Mekanların büyüklüğü insan kapasitesi ve maliyeti etkili faktörler arasında.

Müzik sahnesinin dengesindeki değişiklikte fiyatları etkileyen faktörlerden.