Aslen batılı bir gelenek olan Cadılar Bayramı, yavaş yavaş doğu da kutlanır oldu. Ancak renkli kostümlerin ve heyecanlı partilerin damgasını vurduğu 'bayram', farklı ülkelerde farklı tepkiler aldı.

Türkiye'de kostümler yoğun eleştiriler aldı, partilere gidenler 'ahlaksızlıkla' suçlandı. Bununla birlikte kostümü sebebiyle gözaltına alınan bile oldu.

İmam kostümü giyerken elinde bira şisesi bulunduran bir genç, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer yandan Mekke ve Medine'nin bulunduğu Suudi Arabistan'da kutlamalar son deree çoşkulu geçti. Sokaklar akla hayale sığmayacak kostümlü insanlarla dolup taştı.

Her caddede dans edildi, her mekanda bir parti yapıldı. Öyle ki, Cidde'de 'Cadılar Bayramı fuarı' bile vardı.

Bu kutlamaları eleştirenler de oldu, ancak Suudi Arabistan sokaklarında hacılardan çok canavar kostümlü insanlar gezdi.

'KORKU FUARI' BİLE KURULDU

Cidde'de Horrorcon adında bir Cadılar Bayramı fuarı bile açıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Horrorcon, Kasım'ın birinden beşine kadar sürdü.

Perili evler, terk edilmiş benzin istasyonları, gülyabaniler ve vampirler bir arada gezdi. Kapılarını ziyaretçilere açan fuarda korku setleri yarıştı.

Suudi Arabistan, bu tarz kutlamaları turizm için önemli bir destek olarak görüyor. Her yıl onbinlerce insan, dünyaca bilinen kutlamaların Suudi Arabistan'da nasıl yapıldığını görmek için ülkeye akıne ediyor.

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da hükümet bu tarz kutlamalara destek veriyor. Suudi Arabistan vatandaşları Şeriatla yönetilirken turistler bu kurallara uymuyor.