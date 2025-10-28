Açıklamada, “31 Ekim 2025 tarihinde Nabız uygulaması kalıcı olarak kapatılacaktır. Tüm kullanıcılarımıza sadakatleri ve ilgileri için içtenlikle teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Böylece, kullanıcıların uzun süredir haber ve son dakika gelişmelerini takip ettiği popüler uygulamanın yolculuğu sona erecek.

KAPANMA NEDENİ AÇIKLANMADI

Nabız ekibi kapanma kararına ilişkin ayrıntılı bir neden paylaşmadı. Ancak teknoloji çevrelerinde, son dönemde artan işletme maliyetleri ve haber lisanslama süreçlerindeki zorlukların bu kararda etkili olduğu iddia edildi.

31 EKİM SON KULLANIM GÜNÜ

Resmi açıklamaya göre uygulama, 31 Ekim 2025 tarihine kadar aktif kalacak. Kullanıcılar bu süre boyunca platformu kullanmaya devam edebilecek. Ancak belirtilen tarihten sonra Nabız’ın hem mobil uygulaması hem de web sürümü tamamen erişime kapatılacak.