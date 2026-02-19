Türkiye'de milyonlarca cep telefonuna aynı anda gönderilen ve geniş çaplı paniğe neden olan deprem bildirimiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Kullanıcıların gece saatlerinde aldığı uyarıda, Türkiye için değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği bilgisi yer aldı.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GÜVENİLİR Mİ?

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını beraberinde getirdi.

"İSRAİL MÜDAHALE ETTİ İDDİASI"

Olayla ilgili ortaya atılan iddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülüyor. Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan açıklama gelmezken erken uyarı sistemlerinin siber güvenlik altyapısına dikakt çekiliyor.

Uzmanlar sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığını tartışıyor.