Türkiye'nin ciğerleri yanıyor; 1 Eylül 2025 Pazartesi günü de devam ediyor...

Kastamonu-Karabük sınırında çıkan yangın nedeniyle üç ev alevlere teslim oldu beş mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Karabük'te 4 gündür söndürülmeye çalışılan yangınla ilgili ise yabancı uyruklu beş kişi gözaltına alındı.

Denizli'de çıkan ve Aydın'a sıçrayan yangında 4'üncü gün de alevlerle mücadele sürüyor...

İşte Türkiye'de 1 Eylül'de çıkan orman yangınlarında son durum...

Karabük

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

Kastamonu

Karabük sınırı Araç ilçesi Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.

Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.

Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.

Denizli

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Aydın

Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30'da çıktığını söyledi.

İstanbul

Ataşehir ilçesi Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.