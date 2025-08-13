Türkiye, 13 Ağustos'ta da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında üç ayrı noktada ve Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangınları çıktı Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte Türkiye'de 13 Ağustos'ta orman yangınlarında son durum...

Mersin

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, 9 söndürme helikopteri, 46 arazöz ve 13 su ikmal aracı sevk edildi.

ÜÇ MAHALLE BOŞALTILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Çamlıca Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlandı.

Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgeye giden Mersin Valisi Atilla Toros, sahada 344 personelin görev aldığını belirterek, "Ayrıca can güvenliğinin sağlanması açısından da Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait birliklerimiz de 210 personel ve 60 araçla sahada çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını dile getiren Vali Toros, Çamlıca Mahallesi'nde de tahliyeye işlemlerinin sürdüğünü anlattı.

Hatay

Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 18 arazöz, 6 su tankı, 7 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Emniyet ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Yukarıbucak Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.