Türkiye 31 Ağustos'ta da ormanlar alev alev yanıyor.

Denizli'de çıkan ve Aydın'a sıçrayan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Karabük'te de ormanlık alandaki yangın büyük alana yayıldı. Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı'nda yangın çıktı.

İşte Türkiye'de 31 Ağustos'ta orman yangınlarında son durum...

Denizli

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.​​​​​​​

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri ise yangına müdahaleye gelen araçların bölgeye rahatlıkla ulaşması için yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulansla gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınında 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

PAMUKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Pamukkale ilçesinde de yangın çıktı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.

Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın

Denizli’nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı.

3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.

Karabük

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bartın

Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkiinde, saat 13.30 sıralarında Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde orman yangını çıktı.

Köylüler durumu hemen ekiplere bildirdi. Alevlere kısa sürede havadan ve karadan müdahale başladı.

Ancak rüzgar ve arazi şartları, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor.