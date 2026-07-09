Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerinde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

Yangında alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için ekiplerin bölgede yoğun müdahalesi sürüyor. Alevlere hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.