Türkiye otomotiv pazarına bıçak gibi düşen ve 22 Kasım 2025'te uygulanmaya başlanan ek mali yükümlülük kararı bir zamanlar peynir ekmek gibi satan Honda'nın Civic modelinin ülkeden çekilmesine neden oldu.

22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen ek vergisel yükümlülükler için tanınan 60 günlük erteleme süresi, 21 Kasım Cuma gece yarısı (23.59) sona erdi.

EN AZ YÜZDE 25'LİK EK VERGİ

22 Kasım'dan itibaren gümrük kapısından giren ve AB/Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bölgesi dışından ithal edilen her binek araç, mevcut yüzde 10'luk temel gümrük vergisine ek olarak belirlenen yeni maliyet matrahına tabi tutulmasından Japon otomotiv devi de etkilendi.

İçten yanmalı (benzinli ve dizel) ve hibrit motorlu otomobillerde yüzde 25, plug-in hibrit (şarj edilebilir) araçlarda yüzde 30 oranında vergi tahsil ediliyordu.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Honda, Türkiye’de Civic satışını durdurdu.

Gerekçe şu şekilde açıklandı:

“Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.”

Özpeynirci'ye göre mesele yalnızca modele ilginin azalması değil 22 Kasım'da uygulanmaya başlanan yüzde 25'lik verginin maliyetleri karşılamaması. Özpeynirci'nin açıklaması ise şöyle:

"Ancak madalyonun görünmeyen yüzü de var. Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen %25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili olmuştur.

Özetle mesele yalnızca “sedan ilgisinin azalması” değil; maliyetler, fiyatlama baskısı ve rekabetçi olamama riski de Civic’in Türkiye molasını kaçınılmaz hale getirdi.

Yorum sizin..."