2015 yılından bu yana 700 binin üzerinde satışa 'Türkiye'nin en çok satılan otomobil modeli' olmayı başaran Fiat Egea, 30 Haziran 2026 itibarıyla üretime son verecek.



TOFAŞ tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, daha önce 31 Aralık 2025 tarihi olarak belirlenen üretimin durdurulması aşamasının 6 ay süre ile uzatıldığına yer verilirken, Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea'nın 30 Haziran 2026 itibarıyla artık üretilmeyeceği duyuruldu.

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında i) Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve ii) K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır.

Tipo/Egea Modeli Üretim Süresi Uzatımı Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması

i) Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır.





K0 Üretim Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması