Bebek beklerken en heyecanlı anlardan biri de ona ömrü boyunca taşıyacağı biri isim aramak. Fakat bazı isimler oldukça sıra dışı olabiliyor. Bunun içinse bazı ülkeler bebeklere verilen bazı isimleri yasaklama kararı aldı.

Örneğin; 1996 yılında, İsveç'te Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 ismi, telaffuzu "Albin" olsa da yetkililer tarafından reddedildi ve yasaklandı.

YASAKLANAN BEBEK İSİMLERİ:

Linda ismi Suudi Arabistan'da İslami olmadığı ve Kur'an'da geçmediği için 2014 yılında yasaklandı. Kültürel olarak da uygunsuz olduğu iddia edilen Linda ismi en çok İngiltere'de kullanılan isimlerden biri. Son yıllarda Türkiye'de de Linda ismi bebeklere verilmekte. Türkiye'de 2023 yılında 791 kişinin ismi Linda'ydı.

Diğer bir isim ise Fransa'da yasaklanan Fraise. Fransa'da çilek anlamına gelen bu isim kabaca 'buraya gel' anlamı taşıdığı için uygunsuz bulunarak yasaklanan isimlerden. Aynı şekilde Fransa'da Nutella ismi de yasaklı.

İsveç'te bir çift yeni doğan kızlarına Metallica ismini vermek istedi fakat ticari marka nedeniyle izin verilmedi.

LOL ve Spinach isimleri de Avustralya'da reddedilen isimler arasında. LOL ismi yasal belgelerde ciddiyeti zedeleyebilir düşüncesiyle kabul edilmedi 'Spinach' alay konusu olabileceği gerekçesiyle yasaklandı.

Fish and Chips yani balık ve patates kızarması anlamına gelen bu isimler Yeni Zelanda'da bebeklere verilmesi yasaklandı. Talula Does the Hula From Hawaii ismi de Yeni Zelanda’da alay konusu olabileceği nedeniyle yasaklı..

Elon Musk ve Grimes'ın oğluna verdikleri X Æ A-12 ise Kaliforniya yasalarına uymadığı için "X Æ A-Xii" olarak değiştirildi. Yasalarda sayılara izin verilmediği için değişiklik zorunlu oldu.

Japonya'da Akuma ismi yasaklandı. Nedeni ise Japonca'da şeytan anlamına gelmesi.

Malezya'da Apple başta olmak üzere meyve ve sebze isimleri yasakladı. Yetkililer bu tür isimlerin kişisel onuru zedeleyeceğini düşünüyor.

Meksika'da ticari marka olduğu için Burger King ismi yasaklandı.

Rusya’da, "26 Haziran 2002'de doğan Voronin-Frolov ailesinin biyolojik insan nesnesi" anlamına gelen BOChrVF260602 ismi kabul edilmedi.