53 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Türkiye'de bugün saatler 04.17'de durdu. Depremin büyük yıkımlara neden olduğu 11 kentte anma törenleri düzenlendi.

YAKINLARINI KAYBEDENLER MEZARLIKTA BULUŞTU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

"BU ACI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMUYOR"

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

HATAY'DA BİNLERCE KİŞİ SAYGI DURUŞUNDA

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Hatay’da düzenlenen anma programında binlerce vatandaş sessiz yürüyüşe katıldı, saat 04.17’de depremde hayatını kaybedenler için 65 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Hatay’da anma programı düzenlendi. Anma programına binlerce vatandaşın yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren katıldı.

Anma programı, protokol üyelerinin alana gelmesiyle birlikte Atatürk Caddesi üzerinde, Mahfel Çarşı önünde başladı. Binlerce Hataylı, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla sessiz yürüyüşe katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte vatandaşlar, sessizlik içinde Cumhuriyet Meydanı’na doğru ilerledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saat 04.17’de 65 saniyelik saygı duruşu gerçekleştirildi. Meydanı dolduran binlerce vatandaş duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Saygı duruşunun ardından depremde yaşamını yitirenler anısına dualar okundu. Anma programında birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, törene katılan vatandaşlar depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını vurguladı.

Anma programı, Köprübaşı’nda Asi Nehri’ne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

ZEYDAN KARALAR TAHLİYESİNİN ARDINDAN ADANA'DAKİ ANMAYA KATILDI

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, hayatını kaybedenler için Adana'da anma töreni düzenlendi. Tahliyesinin ardından anmaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, acılı ailelere başsağlığı dilerken belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybeden yurttaşlar Adana'da düzenlenen törenle anıldı. Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanında gerçekleştirilen anmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve yurttaşlar katıldı.

Tahliye kararının ardından İstanbul'dan Adana'ya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da törene katılarak acılı ailelerle bir araya geldi. Anmada konuşan Karalar, deprem güvenliği konusunda belediye olarak hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde yapılan binalarda depremde hiçbir şey olması söz konusu değil. Çok büyük bir ihtimam gösteriliyor. Ben buradaki sakinlerle görüşmek istiyorum. Eğer buradaki sakinler burayı bize vermek isterlerse, yine ücret mukabili burayı bir anı parkı yaparım. Zaten her sene bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Asla unutturmayacağız. Bunu hep gündemde tutacağız. Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Hep yanınızda olduk. Belediye olarak elimizden geleni yaptık. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin."

GAZİANTEP'TE GÖZYAŞLARIYLA ANMA

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler gözyaşları ve dualarla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti.

Depremde 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi önünde gerçekleştirilen anmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; okunan selanın ardından dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖZGÜR ÖZEL ADIYAMAN'DAKİ SESSİZ YÜRÜYÜŞTE

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Adıyaman’da binlerce kişiyle sessiz yürüyüş düzenlendi. Deprem anı olan 4.17’de duran saat kulesine yapılan yürüyüşe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde yaşamlarını yitirenler için karanfiller bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşamını yitirenler Adıyaman’da sessiz yürüyüş ile anıldı. Gün boyu Adıyaman’da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş öncesi Adıyaman Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan "Unutmayacağız Çadırı"nı ziyaret etti. Özel, burada Anı Defteri’ni imzaladı.

Özel Anı Defterine şunları yazdı:

"6 Şubat felaketinin üçüncü yılında yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve derin bir hüzünle anıyorum. Depremin üçüncü yıl dönümünde geçen yıl olduğu gibi yine Adıyaman'dayız. Günlerdir deprem bölgesinde vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Aradan geçen üç yıla rağmen sorunların ve ihtiyaçların devam ettiğini yerinde gördük. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tuttere ve ekibinin gayretlerine ülkemizin dört bir yanından belediyelerimizin bu şehre hizmetlerine bir kez daha memnuniyetle tanık olduk. Bu şehirde kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Yaraları tamamen sarmak, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak hem devletin hem de siyasetin bu topraklara olan borcudur. Bunun için hep birlikte dayanışma içinde bunun için hep birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her türlü zorluğu aşmamızdaki en büyük gücümüz olacak. Adıyaman'ı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız."

03.40’ta başlayan yürüyüş öncesi Atatürk Bulvarı kısmi olarak trafiğe kapatılırken binlerce kişi gece yarısından itibaren valilik ve duran saat kulesi önünde toplandı. Adıyaman Valiliği önünde başlayan yürüyüşün önünde deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli ve Zonguldak’tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri yer aldı. 6 Şubat’ta deprem nedeniyle 04.17’de duran ve Adıyaman'ın simgesi haline gelen saat kulesine kadar süren yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve birçok milletvekili, siyasetçi katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce kişi ellerinde karanfiller ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca gözyaşlarını tutamayan yurttaşlar sık sık "Sesimi duyan var mı?" ve "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarını attı. Adalet Peşinde Aileleri ise yürüyüş boyunca "Afet değil katliam, adalet istiyoruz" pankartıyla yürüdü.

Özgür Özel ve beraberindeki heyetin saat kulesine gelmesiyle birlikte yaşamını yitirenler için Kur’an okundu. Deprem anı olan 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılırken birçok kişinin gözyaşı döktüğü görüldü. Yaşamını yitirenler ve yaralılar için edilen duaların ardından Özel ve beraberindeki heyet saat kulesine karanfiller bıraktı.

OSMANİYE'DE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Alanda toplanan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan stantta sıcak çorba ikramında bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan '6 Şubat’ı unutmadık’ adlı deprem klipi izlenirken, duygusal anlar yaşandı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı konuşmasında, “Bugün aziz milletimizin yüreğine kazınan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anmak, acımızı tazelemekten ziyade ortak hafızamızı diri tutmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Osmaniye’miz dahil 11 ilimizi etkileyen depremler sadece şehirlerimizi değil, vicdanlarımızı, umutlarımızı ve geleceğe dair hayallerimizi de derinden sarsmıştı. Binlerce vatandaşımızı bu elim afette kaybettik. Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı. Ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz asırlardır taşıdığı bu dayanışma duygusunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada sadece kaybettiklerimizi anmak için değil aynı zamanda yaşananlardan ders çıkartmak, deprem gerçeğini unutmamak, daha güvenli bir gelecek inşa etmek kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki afetler kaderdir, ancak ihmaller asla kader değildir. Bu bilinçle şehirlerimizi daha sağlam temeller üzerine kurmak, yapı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, afetlere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras güvenli şehirler ve bilinçli toplum olacaktır” dedi.

Vali Serdengeçti’nin konuşmasının ardından Osmaniye Valiliğince hazırlanan ‘6 Şubat Depremi Asrın Felaketi’ konulu sinevizyon gösterimi sergilendi. Programın devamında, Şehitler Anıtı önünden Hasan Çenet Caddesi üzerinden deprem anıtı önüne kadar ‘sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi. Burada, deprem şehitleri anısına protokol üyeleri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karanfil bırakıldı.

KİLİS'TE DUALARLA ANMA

Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.