Bölgede doğal olarak yetişen ve halk arasında böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanılan gilaburu, Yozgat’ın Çayıralan ve Çandır ilçelerinde bu yıl dalında kurudu. Üreticiler, hem kuraklık hem de aşırı sıcaklık farklarının meyve verimini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

Bölge çiftçilerinden Mustafa Esin, bu yıl sadece gilaburunun değil diğer ürünlerin de zarar gördüğünü söyleyerek, “Mevsim dengesizliği nedeniyle hiçbir ürün yetişmedi. Ceviz hiç olmadı, şeker pancarı verimi 8–10 tondan 3–5 tona düştü. Nohut, mercimek, ayçiçeği de aynı durumda. Çiftçinin hali perişan” dedi.

“NE SU KALDI NE GİLABURU”

Gilaburu meyvesini toplayıp işleyerek pazara sunan Yozgatlı iş insanı Mustafa Kır ise bu yılki üretim azlığı nedeniyle alım yapamadıklarını dile getirerek, “Nisan ayında yaşanan eksi 18 derece soğuklar tüm meyveleri yok etti. Gilaburu suyu seven bir bitki ama sular çekildi, bakım yapılamadı. Vatandaşta da yok, bizde de yok. Bu yıl gilaburusuz geçecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

GİLABURUNUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yüksek oranda C ve E vitamini, antosiyanin, karoten ve flavonoid içeren gilaburu, hem gıda hem de tıbbi amaçla değerlendiriliyor. Antioksidan ve iltihap giderici özellikleriyle bilinen meyvenin, böbrek taşı oluşumunu önleyici, tansiyon dengeleyici ve adet sancılarını azaltıcı etkileri olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre düzenli olarak tüketilen gilaburu suyu, ödem atmaya, karaciğeri arındırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca sindirim sorunları, soğuk algınlığı, astım ve kas kramplarına karşı da destekleyici bir doğal kaynak olarak öne çıkıyor.

Kuraklık nedeniyle üretimi azalan gilaburu, bu yıl hem üreticinin hem de tüketicinin cebini yaktı. Bölge halkı, devlet desteği olmadan gelecek yıllarda üretimin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.